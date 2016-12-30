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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

22:39

Рыба Копченая,соленая От Производителя.

Алексей Подрезов

Продам

22:39

Охлажденная речная рыба

Алексей Арсенов

Продам

22:38

Килька пряная 68.00 руб.

Владимир Тращевский

Продам

22:38

Килька - салака с/м балтийская 45.00 руб

Владимир Тращевский

Продам

22:37

Ряпушка 8-12 см. 13-16 см. 16+ от 53.руб

Владимир Тращевский

Продам

22:31

Хек свежемороженный Перу, Китай.

Александр Селезнев

Продам

22:23

Раки Оптом и Розницу

антон харитонов

Продам

22:19

Изготовим тумбы швартовые и Клюза

Николай Полобрюхов

Продам

22:19

Копчёная, солёная рыба, пресервы

Герман Сидельников

Продам

22:19

Тюлька свежемороженая

Андрей Лазуткин

Продам

22:17

Щука мелкая 0.25 -0.7 кг 50р.

Александр Мотко ООО ПП Октябрьский рыбзавод

Продам

22:17

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Продам

22:14

филе семги на коже трим B+ Премиум

Семен Титов

Продам

22:11

Вобла, чехонь свежемороженая.17-25см.

Александр Закиров

Продам

22:10

Чёрная икра

Илья Тарасов

Продам

22:10

Свежемороженая рыба от производителя!

Гурмэ ООО

Продам

22:07

Килька Салака свежемороженная

Aleksandr K

Куплю

22:06

живые раки

Денис Рыжук

Продам

22:01

ЛещКрасноперкаГустераКарась с/м осеннее!

Вячеслав Авдевич

Продам

22:00

Икра, краб, консервы по лучшей цене

Андрей Хрущик

Продам

21:59

Форель ПСГ 3-4кг

Сергей Андреев

Продам

21:57

Юкола Муксуна в СПБ.

Александр Камдин

Продам

21:57

Муксун с/м 2017 размер 1-1,5.

Александр Камдин

Куплю

21:52

Живая рыба (карась, карп, толстолобик)

Геворг Симонян

Продам

21:51

лещ с/м 0,...

Николай Михайлович Ерыгин

Продам

21:46

Икра Красная - прямые поставки

Иван Белозеров

Продам

21:46

речная мелкая рыба на костную муку

анатолий мясков

Продам

21:45

Щука,окунь,карась,язь

Динар Нигматуллин

Продам

21:45

Рыба замороженная

Краснодарская Рыбная Компания ИП Солдатов ВВ

Продам

21:45

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3821 предложений
от 146 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2479 предложений
от 116 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 706 предложений
от 108 оптовых поставщиков:
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30.12.2016

Перебои в работе сайта 16.12 и 19.12 у некоторых польз...
19.12.2016

Мониторинги цен на рыбную продукцию станут ещё информа...
14.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

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- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
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