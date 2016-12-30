Рыбная промышленность в России

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Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.
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Цены на рыбу оптом в Москве
На этой неделе 3821 предложений
от 146 оптовых поставщиков:
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2950
Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге
На этой неделе 2479 предложений
от 116 оптовых поставщиков:
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2850
Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО
На этой неделе 717 предложений
от 115 оптовых поставщиков:
30 декабря 2016
Дорогие Коллеги и Друзья! Спешим поздравить Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! Этот праздник традиционно ассоциируется у...
19 декабря 2016
Уважаемые пользователи! 16.12 и 19.12 на сайте будут проводиться технические работы. Возможны проблемы с входом в личный кабинет и...
14 декабря 2016
Дороги коллеги! Мы учли все пожелания и рады представить Вам Мониторинги цен в обновлённом виде по специальной цене в декабре только для ВАС! Чтобы...
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Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016
Перебои в работе сайта 16.12 и 19.12 у некоторых польз...
19.12.2016
Мониторинги цен на рыбную продукцию станут ещё информа...
14.12.2016