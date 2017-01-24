Четверг, 26 января, 2017 года: USD = , EUR = ,

Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

13:55

Размести рекламу по старой цене до 1.02!

Cергей Павлюченко

Продам

13:55

Рыба с/м от лучших производителей

Светлана Чуб

Продам

13:54

Икра лососевая недорого

Константин Иванов

Продам

13:53

Горбуша Б/г-Камчатка(Народы Севера)

Татьяна Науменко

Куплю

13:52

Кету Бг

Екатерина ООО Рыба Моей Мечты

Продам

13:52

толстолобик пласт холодного копчения

Николай Иванов

Продам

13:50

Семга 5-6 для японской кухни!

Дарья Кул

Продам

13:50

Угорь жареный Unagi 20-25% суши

Дарья Кул

Продам

13:50

Рыба, филе

Юрий Ю

Продам

13:49

Креветка 70+ сырьевая

Елена Гавронская

Продам

13:49

Медальоны трески

Елена Гавронская

Продам

13:49

Медальоны лосося 1/6

Елена Гавронская

Продам

13:48

Вомер 10...р/кг

Кристина Клинкова

Продам

13:48

кальмар U10

Дмитрий А

Продам

13:48

Икра кеты

Наталья Высоцкая

Продам

13:47

Скумбрия 300...Ф/О 790 тнг. кг.

Василий Коптелов

Продам

13:47

Оптовые Цены На Живого Осетра

Сергей Ковалев

Продам

13:47

Корюшка н/р 25+ ДВ

Максим Верниш

Продам

13:46

снеки, закуски к пиву, вяленая рыба

Андрей Ситников

Продам

13:46

Филе семги вакуум трим Д Чили

Дарья Кул

Продам

13:46

Лосось Атлантика от произв-ля Мурманск

Надежда Двинина

Продам

13:45

Сельдь на складе в СПб

Карина Булынина

Продам

13:45

Лещ икра вяленая в/у

ЙЦУКЕН ФЫВАПР

Продам

13:45

Рыба с/м из Мурманска

Надежда Двинина

Продам

13:44

Шоковая заморозка рыбы

Скоробогатова Ирина

Продам

13:44

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

13:44

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Продам

13:44

Копчёная, солёная рыба, пресервы

Герман Сидельников

Продам

13:44

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3518 предложений
от 148 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2582 предложений
от 118 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 758 предложений
от 108 оптовых поставщиков:
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24.01.2017

Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

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- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
- Цены на рыбу в Санкт-Петербурге — 2771 предложений;
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