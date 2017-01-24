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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

04:30

Размести рекламу по старой цене до 1.02!

Cергей Павлюченко

Продам

04:30

Северная креветка оптом и мелким оптом.

Станислав Новицкий

Продам

04:28

Килька пряная 70.00 руб.

Владимир Тращевский

Продам

04:27

Ряпушка 8-12 см. 13-16 см. 16+ от 38.руб

Владимир Тращевский

Продам

04:19

Кета с/м Псг Н/р

Иван Белозеров

Продам

04:04

Речная рыба мелким оптом

Артем Матвеев

Продам

04:03

Гребешок

Егор Черных

Продам

04:02

И*к*р*а---к*р*а*с*н*а*я

Егор Черных

Продам

04:02

Икра и рыба форели в ассортименте

Андрей Хрущик

Продам

04:01

Морепродукты

Егор Черных

Продам

04:01

С/м КарасьКр-каЛещЩукаБершГустера и тд.

Вячеслав Авдевич

Прочее

04:00

Факторинг 24 (финансируем отсрочку)

Михаил Факторинг

Продам

03:54

ЖИВАЯ Форель, Живой Осетр Сибирский !!!

Arto Khachikyan

Продам

03:53

Форель Охлажденная на заказ с Армении

Роман Барановский

Продам

03:50

Икра лососевая недорого

Константин Иванов

Продам

03:31

икра кеты

Роман Комсомолец

Продам

03:29

Кормовая добавка Иркутин

Андрей Федорин

Продам

02:50

Гребешок российский

Алексей Иванов

Продам

02:45

Молоки Лососевые Кетовые

Екатерина Андреевна

Продам

02:40

Икра Сахалинская соль 4г горбуши по 2500

Менеджер Океанов

Продам

02:40

Икра красная кета,горбуша от 550 руб/кг

Менеджер Океанов

Продам

02:40

Краб камчатский конечности L5вылов 12.16

Менеджер Океанов

Куплю

02:07

куплю просроченные продукты питания

ильфат сулейманов

Куплю

02:05

Куплю просроченные продукты питания

Руслан алескеров

Продам

01:48

Камчатский краб, Морской гребешок, Икра

Дмитрий Антохин

Продам

01:09

Стерлядка живым весом

Игорь Ердеков

Продам

01:09

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

01:09

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Продам

01:09

Икра и Рыба Форели от прямых поставщиков

Отдел Продаж

Продам

01:09

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3805 предложений
от 149 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2690 предложений
от 119 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 946 предложений
от 112 оптовых поставщиков:
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24.01.2017

Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

Более 7000 оптовых предложений по рыбе, морепродуктам и икре!

- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
- Цены на рыбу в Санкт-Петербурге — 2771 предложений;
- Цены на рыбу по Дальневосточному ФО — 848 предложений;

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