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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

00:23

Икра лососевая недорого

Константин Иванов

Продам

00:21

ЖИВАЯ Форель, Живой Осетр Сибирский !!!

Arto Khachikyan

Продам

00:19

Корюшка вяленая 25+камчатка икряная

Дмитрий Котов

Продам

00:19

Рыба вяленая от производителя

Дмитрий Котов

Продам

00:19

В ассортименте вяленая рыбка!

Дмитрий Котов

Продам

00:12

Рыбоперерабатывающее производство

Вячеслав Казаков

Продам

00:09

Плотва свежезамороженная

Александр Матисов

Продам

00:02

Икра и рыба форели в ассортименте

Андрей Хрущик

Продам

00:01

С/м КарасьКр-каЛещЩукаБершГустера и тд.

Вячеслав Авдевич

Прочее

00:00

Факторинг 24 (финансируем отсрочку)

Михаил Факторинг

Прочее

23:59

Ваши потребности,через ваши возможности.

Рыбкооп Сахалинский Стандарт

Продам

23:58

Черная и красная икра.

Владимир КлермонВильямс

Продам

23:58

Икра и Рыба Форели от прямых поставщиков

Отдел Продаж

Продам

23:55

Мясо рапана (ВАКУУМ) отбеленное

Александр Захарчук

Продам

23:55

Черноморская Ставридка

Александр Захарчук

Продам

23:55

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Продам

23:55

Хамса АНЧОУС 2016 св/мор Черноморская

Александр Захарчук

Продам

23:40

Продам хамсу, пеленгас, пиленгас

Андрей Лазуткин

Продам

23:32

Опрокидыватель сырьевых тележек

Павел Бандуровский

Продам

23:32

Речная рыба мелким оптом

Артем Матвеев

Продам

23:28

Печень трески. Ст.банка 720 мл. Море!

Дмитрий Дибров

Прочее

23:26

Ищу Надежных Поставщиков

Алексей Федоров

Куплю

23:25

Розничная торговля,рыбный цех

Алексей Федоров

Продам

23:25

Вяленая плотва по 150р

Алексей Федоров

Продам

23:25

Филе трески срезки блок

Сергей Чернов

Продам

23:25

Сельдь Т/О 27+ декабрь 48 руб НДС

Максим Лабуз

Продам

23:24

Гребешок курилы1450 р ,Креветка 800 р

Максим Лабуз

Продам

23:24

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

23:24

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3805 предложений
от 149 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2690 предложений
от 119 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 946 предложений
от 112 оптовых поставщиков:
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24.01.2017

Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

Более 7000 оптовых предложений по рыбе, морепродуктам и икре!

- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
- Цены на рыбу в Санкт-Петербурге — 2771 предложений;
- Цены на рыбу по Дальневосточному ФО — 848 предложений;

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