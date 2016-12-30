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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

10:41

Промысловые суда 11м

Александр Трацевский

Продам

10:41

Щука

Евгений Саидов

Продам

10:41

Свежемороженая рыба от производителя!

Гурмэ ООО

Продам

10:33

Камчатский краб, Морской гребешок, Икра

Дмитрий Антохин

Продам

10:20

Хек свежемороженный Перу, Китай.

Александр Селезнев

Продам

10:18

Рыбоперерабатывающее производство

Вячеслав Казаков

Продам

10:18

минтай ЭКСПОРТ С.Корея. 대구 무리 수출 북쪽 한국

ANDREY SVERKUNOV

Продам

10:14

Черная и красная икра.

Владимир КлермонВильямс

Продам

10:01

ЛещКрасноперкаГустераКарась с/м осеннее!

Вячеслав Авдевич

Продам

10:00

Форель ПСГ 3-4кг

Сергей Андреев

Продам

10:00

Икра, краб, консервы по лучшей цене

Андрей Хрущик

Продам

09:42

Морской гребешок

Олег Воропаев

Продам

09:30

Кормовая добавка Иркутин

Андрей Федорин

Продам

09:19

Юкола Муксуна в СПБ.

Александр Камдин

Продам

09:12

Икра красная - Сентябрь 2016

Станислав Ступницкий

Продам

09:12

Кета Псг. Бг .Пелингас.Корюшка малоротка

Андрей Прохоров

Продам

09:11

Икра красная - Сентябрь 2016 - Премиyм

Станислав Ступницкий

Продам

09:11

Икра красная - Сентябрь 2016 премиум

Станислав Ступницкий

Продам

09:04

тара

Анатолий Луцко

Продам

09:03

Корюшка

Дмитрий Шешуков

Продам

09:01

Икра

Наталья Недашковская

Продам

09:00

Щука вялочная 56 руб./кг

Александр Васильев

Продам

08:59

Креветка магаданская от производителя

Светлана Горбачева

Продам

08:58

Копчёная, солёная рыба, пресервы

Герман Сидельников

Продам

08:58

Рыба замороженная

Краснодарская Рыбная Компания ИП Солдатов ВВ

Продам

08:58

Рыба, кальмар, мидии

Evgeny Li

Продам

08:58

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3821 предложений
от 146 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2479 предложений
от 116 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 717 предложений
от 115 оптовых поставщиков:
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30.12.2016

Перебои в работе сайта 16.12 и 19.12 у некоторых польз...
19.12.2016

Мониторинги цен на рыбную продукцию станут ещё информа...
14.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

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- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
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