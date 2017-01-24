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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

02:12

Размести рекламу по старой цене до 1.02!

Cергей Павлюченко

Продам

02:12

Молоки лососевые недорого

Дмитрий Драницын

Продам

02:12

Рыбные снеки, закуски к пиву оптом

Анастасия Сейтаблаева

Продам

02:02

Икра и рыба форели в ассортименте

Андрей Хрущик

Продам

02:01

С/м КарасьКр-каЛещЩукаБершГустера и тд.

Вячеслав Авдевич

Продам

02:00

Навага Влад-79 Сах-70

Александр Левашов

Прочее

02:00

Факторинг 24 (финансируем отсрочку)

Михаил Факторинг

Продам

01:59

Морепродукты солено-сушеные

Андрей Дулов

Продам

01:56

Крышка Лвк Dong Won Systems Corp.корея

Татьяна Тикунова

Продам

01:51

Куботейнеры от производителя

Евгений Высотин

Продам

01:50

Малек Сома для рыбного хозяйства

Роман Павлов

Продам

01:47

Пластиковая тара под икру, пресервы

Марианна А

Продам

01:45

Опрокидыватель тары

Павел Бандуровский

Продам

01:45

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Прочее

01:41

Ответственное хранение Холодильник 200т

Галина Бабич

Продам

01:37

форель псг 2,5+ 440...БЕЗ НДС

Александр Приданников

Продам

01:36

Мясо краба фаланга, роза

Dmitryi Fndrianov

Куплю

01:35

оптом в Краснодаре чехонь, рыбец, тарань

Галина Бабич

Продам

01:33

икра кеты

Роман Комсомолец

Продам

01:18

Устройство отделения голов

Максим Федоров

Продам

01:18

Машина отделения голов лососевых рыб

Максим Федоров

Продам

01:18

Вяленая Азовская тарань,Цимлянский Лещ!!

Вячеслав Вахненко

Продам

01:17

Машина разделки рыбы Мр-1

Максим Федоров

Продам

01:02

Икра

Владимир Икрин

Продам

00:52

Вяленые палочки корюшки

Дмитрий Котов

Продам

00:50

Икра Красная Оптом

Елена Яриева

Продам

00:47

Вобла вяленая 25+ икряная

Дмитрий Котов

Продам

00:47

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

00:47

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3661 предложений
от 148 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2594 предложений
от 120 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 758 предложений
от 108 оптовых поставщиков:
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24.01.2017

Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

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- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
- Цены на рыбу в Санкт-Петербурге — 2771 предложений;
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