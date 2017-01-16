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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

04:53

Морепродукты

Павел Васильев

Продам

04:52

Свежемороженая рыба

Павел Васильев

Продам

04:01

С/м КарасьКр-каЛещЩукаБершГустера и тд.

Вячеслав Авдевич

Продам

04:00

Икра, краб, консервы по лучшей цене

Андрей Хрущик

Продам

04:00

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Прочее

03:40

Икра морского ежа. Ваши потребности?

Рыбкооп Сахалинский Стандарт

Продам

03:29

Кормовая добавка Иркутин

Андрей Федорин

Продам

03:16

Куботейнеры от производителя

Евгений Высотин

Продам

02:58

ЖИВАЯ Форель, Живой Осетр Сибирский !!!

Arto Khachikyan

Продам

02:43

Вяленая вобла, лещ, щука, бычок, густера

Галина Бабич

Продам

02:32

Кета Псг.НР.Пелингас.Корюшка

Андрей Прохоров

Продам

02:31

Продаю ИКРУ ЩУКИ 2017 г. в г. Астрахань

Андрей Волков

Продам

02:26

икра кеты

Роман Комсомолец

Продам

02:26

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

02:02

Рыбоперерабатывающее производство

Вячеслав Казаков

Продам

01:49

Кета, горбуша, икра

Олег Воропаев

Продам

01:47

Икра Кеты 2016г. Цена 2300

Евгений Сиротский

Продам

01:46

Икра Кеты вылов 2016 Качество!

Евгений Сиротский

Продам

01:46

Икра Кеты вылов 2016г. Цена 2300р.

Евгений Сиротский

Продам

01:29

Продажа морепродуктов, рыба

Матвей Юрьевич

Продам

01:29

Свежемороженая рыба от производителя!

Гурмэ ООО

Продам

01:02

Свежемороженая рыба, морепродукты оптом.

Андрей Сергеев

Куплю

01:01

Раки опт

Владимир Дальнев

Продам

01:00

Икра лососевая недорого

Константин Иванов

Куплю

01:00

куплю куботейнеры

Сергей скоков

Куплю

00:49

Закупка Свежей Рыбы

Сергей Окунев

Куплю

00:49

Купим рыбу Калугу

Абдул Саидахмедов

Куплю

00:49

Живой рак

Валерий Стародубов

Продам

00:49

Копчёная, солёная рыба, пресервы

Герман Сидельников

Продам

00:49

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3515 предложений
от 146 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2581 предложений
от 120 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 716 предложений
от 112 оптовых поставщиков:
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16.01.2017

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30.12.2016

Перебои в работе сайта 16.12 и 19.12 у некоторых польз...
19.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

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- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
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