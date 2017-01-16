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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Куплю

17:56

Срочно толстолоб,амур

Антон Козин

Продам

17:55

ПРЕСЕРВЫ Сельдь спец.посол 1.5 кг.-100р.

Артур Ман

Продам

17:54

Рыба премиум качества.

Сергей Карабаш

Продам

17:53

Хек свежемороженный Перу, Китай.

Александр Селезнев

Продам

17:53

Красная икра Кижуча, Горбуши 2016

Евгений Шувалов

Продам

17:53

Головы форели

Елена Гавронская

Продам

17:53

Филе сельди ТО

Елена Гавронская

Продам

17:53

Щука

Евгений Саидов

Продам

17:52

Креветка 70+ сырьевая

Елена Гавронская

Продам

17:52

Красная икра 2016г, от 1900 руб. за кг

Евгений Шувалов

Продам

17:52

Рыбные снеки от производителя

Евгений Покидов

Продам

17:52

Треска 1-2 и 05-1 Мурманск

Евгений Усов

Продам

17:52

Ставридка черноморская

Артур Ман

Продам

17:51

Палтус 2+, синекорый

Игорь Игорь

Продам

17:50

Тюлька с/м Крупная, чист, зимн. 33 руб

Артур Ман

Куплю

17:49

Рыбные отходы

Александр Петров

Продам

17:48

Икра ПРЕМИУМ Кеты мелкий опт и розница

Елена Селиванова

Продам

17:47

Разъездной катер Мт560

Александр Трацевский

Продам

17:47

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Прочее

17:47

Перевозка живой рыбы

Сергей Левин

Продам

17:46

Красная Икра Кета 2016 от 2400 р/кг

Игорь Борисович

Продам

17:45

Термоконтейнер для охлажденной продукции

Михаил Владимирович

Продам

17:44

Пристипома с/м из Мавритании. В наличии.

Роман Михайлович

Прочее

17:44

Росрезерв: рыбная консервация

Алексей Журавский

Куплю

17:43

оптом в Краснодаре чехонь, рыбец, тарань

Галина Бабич

Продам

17:42

срочно!!! Продам рыбные отходы на муку

катерина михайлова

Продам

17:42

Копчёная, солёная рыба, пресервы

Герман Сидельников

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3725 предложений
от 141 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2607 предложений
от 118 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 709 предложений
от 111 оптовых поставщиков:
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Перебои в работе сайта 16.12 и 19.12 у некоторых польз...
19.12.2016

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