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Рыбная промышленность в России

Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.

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Спецпредложения от Fishretail

Продажа и покупка рыбы, икры RSS

Продам

22:00

Размести рекламу по старой цене до 1.02!

Cергей Павлюченко

Прочее

22:00

Факторинг 24 (финансируем отсрочку)

Михаил Факторинг

Продам

21:56

Черная и красная икра.

Владимир КлермонВильямс

Продам

21:53

Продаем осетровый комплекс в Европе.

Александр Байсков

Продам

21:50

живого краба

антон иванов

Продам

21:48

Северная речная свежемороженая рыба опт

ИРИНА Инбулаева

Продам

21:46

килька, салака с/м 1сорт

Николай Михайлович Ерыгин

Продам

21:46

плотва с/м

Николай Михайлович Ерыгин

Продам

21:46

Килька - салака с/м балтийская 45.00 руб

Владимир Тращевский

Продам

21:45

Килька пряная 70.00 руб.

Владимир Тращевский

Продам

21:45

Ряпушка 8-12 см. 13-16 см. 16+ от 38.руб

Владимир Тращевский

Куплю

21:44

Икру Кижуча, Кеты от 11кг, слабосол

Александр Александрович

Куплю

21:44

Чавычу 7кг+

Александр Александрович

Продам

21:44

сом,сазан,щука,карась,красноп.,лещ,окунь

Анна Селезнева

Продам

21:39

Продажа морепродуктов, рыба

Матвей Юрьевич

Продам

21:39

Биозагрузка для УЗВ и внешних фильтров

Сергей Евгеньевич

Продам

21:37

щука крупная ХМАО 60 руб.

Евгений Моисеенко

Продам

21:35

Палтус 2+, синекорый

Игорь Игорь

Продам

21:29

Кормовая добавка Иркутин

Андрей Федорин

Продам

21:29

Икра лососевая недорого

Константин Иванов

Продам

21:27

Икра Горбуши,Нерки Витязь авто ж.б.

Альфия Афзалова

Продам

21:27

Камчатский краб, Морской гребешок, Икра

Дмитрий Антохин

Прочее

21:26

Ответственное хранение Холодильник 100т

Галина Бабич

Продам

21:25

Рыба Вяленая" Не Дорого

Ельмаз Абдулов

Продам

21:20

Рыба холодного копчения

Роман Цветков

Продам

21:16

судак икра щуки

Алексей Поляков

Продам

21:16

Рыбная продукция в ассортименте

Александр Хузин

Продам

21:16

Икра и Рыба Форели от прямых поставщиков

Отдел Продаж

Продам

21:16

Рыба и морепродукты

Отдел Продаж

Мониторинги оптовых цен на рыбу

Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.

2950

Цены на рыбу оптом в Москве

На этой неделе 3664 предложений
от 151 оптовых поставщиков:
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2950

Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге

На этой неделе 2688 предложений
от 119 оптовых поставщиков:
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2850

Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО

На этой неделе 945 предложений
от 112 оптовых поставщиков:
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24.01.2017

Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017

Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016

7000 предложений по рыбе, морепродуктам и икре!


 

 

Более 7000 оптовых предложений по рыбе, морепродуктам и икре!

- Цены на рыбу в Москве — 3841 предложений;
- Цены на рыбу в Санкт-Петербурге — 2771 предложений;
- Цены на рыбу по Дальневосточному ФО — 848 предложений;

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