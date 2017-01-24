Рыбная промышленность в России: актуальные цены на рыбу от производителей, поставщиков - более 10000 предложений. Контакты более 12000 предприятий: рыбокомбинаты, рыбколхозы, рыбодобывающие компании, а также каталог рыбных брендов. Оперативная покупка, продажа рыбы, морепродуктов оптом в России на доске объявлений. Деловая новостная лента и статистика по вылову и производсту рыбы.
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Актуальные коммерческие предложения от производителей и оптовых поставщиков рыбы, икры, морепродуктов по всей России, с указанием цен и контактных данных.
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Цены на рыбу оптом в Москве
На этой неделе 3805 предложений
от 149 оптовых поставщиков:
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2950
Цены на рыбу оптом в Санкт-Петербурге
На этой неделе 2690 предложений
от 119 оптовых поставщиков:
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2850
Цены на рыбу оптом по Дальневосточному ФО
На этой неделе 946 предложений
от 112 оптовых поставщиков:
24 января 2017
Коллеги! С сентября 2016 года на Fishretail.ru работает новая рекламная система, которая намного повысила отдачу от рекламы, увеличив охват аудитории и...
16 января 2017
Дорогие коллеги! Мы рады сообщить вам, что нами запущены новые разделы – "Уведомления" в личном кабинете и "Горячие предложения" в...
30 декабря 2016
Дорогие Коллеги и Друзья! Спешим поздравить Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! Этот праздник традиционно ассоциируется у...
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Стоимость показа баннера вырастает с 1 февраля
24.01.2017
Новые разделы: Уведомления и «Горячее предложение»
16.01.2017
Поздравляем с Новым годом и Рождеством!
30.12.2016